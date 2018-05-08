ВЦИОМ: значимость Дня Победы растет год от года

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Россияне заметно чаще планируют участие в праздничных торжествах, чем несколько лет назад: 55% в 2018 году, против 37% в 2012 году, сообщает ВЦИОМ.

Каждый третий житель страны собирается смотреть праздничный салют, каждый четвертый – провести время с близкими людьми.

Парад Победы традиционно привлекает к себе внимание подавляющего большинства граждан, при этом фиксируется заметный рост личной вовлеченности: так, в 2018 году 29% опрошенных сообщили, что в прошлые годы присутствовали на Парадах Победы – с 10% в 2010 году.

Две трети - 65% сказали, что смотрели трансляции торжества.

Основными функциями Парада Победы россияне считают сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, выражение благодарности нашим предкам.

Также, по мнению граждан, торжество помогает воспитывать патриотизм у молодого поколения. С другой стороны, все чаще парад воспринимают как возможность продемонстрировать военную мощь страны.

Акция "Бессмертный полк", проходящая 9 мая в последние годы, приобрела в России широчайшую известность: о ней слышали 98% опрошенных, и в том числе 27% сообщили, что принимали в ней участие.