Тюменцы почтили память павших героев Великой Отечественной войны

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественных церемониях возложения цветов к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне.

"Я считаю, что День Победы - главный праздник нашей страны, потому что Великая Отечественная война не обошла ни одну семью. В каждой семье кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. Наш народ понес большие потери, многие не вернулись с полей сражений. Забыть от этом невозможно, и это важный урок. Весь мир должен понимать, что когда возникает какая-то угроза нашей стране, мы все готовы преодолеть любые трудности, подняться на защиту своего Отечества", - заявил Владимир Якушев.

Защищать свою Родину нужно не только в тяжелую военную годину, подчеркнул губернатор.

"Это нужно делать всегда. Наша страна развивается, движется вперед. И каждый должен думать о том, каков его вклад, что он лично делает для того, чтобы Россия становилась сильнее. В День Победы мы отдаем дань памяти тем, кто сражался на фронте и работал в тылу. Мы скорбим о погибших и испытываем гордость за наш великий народ, который показал, на что способен Советский Союз. Это еще один важнейший урок для для будущих поколений. Если мы вместе, если перед нами стоит великая цель, то мы способны на многое. Все должны стремиться к тому, чтобы самим стать лучше, и максимально улучшить нашу жизнь. Каждый из нас должен делать как можно больше хороших и добрых дел, чтобы Россия шла вперед на всех направлениях", - убежден Владимир Якушев.

Торжественные церемонии возложения гирлянд, венков и цветов состоялись у памятника "Сотрудникам органов Внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов и в мирное время", на мемориале "Вечный огонь" на Исторической площади и на мемориале "Память" на площади Памяти.

Вместе с главой региона и ветеранами память солдат, павших в боях за Победу в Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания депутаты Тюменской областной думы и Тюменской городской думы, курсанты и офицеры ТВВИКУ, кадеты, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и организаций, простые жители Тюмени.

Отдавая воинские почести павшим героям Великой Отечественной войны, военнослужащие Тюменского гарнизона прошли перед мемориалами торжественным маршем.

Евгений Бабенко