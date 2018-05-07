Центр Тюмени перекроют на время празднования Дня Победы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция обеспечит безопасность на дорогах Тюмени во время торжественных мероприятий 9 мая. В этот день будет ограничено движение на центральных улицах города.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на время проведения торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и жителей города, а также спортивных мероприятий с 7 часов и ориентировочно до 15 часов будет ограничено движение транспорта на участке ул. Республики от ТИУ до ул. Профсоюзной, на ул. Ленина от моста Влюбленных до ул. Мориса Тореза, на ул. Володарского и Хохрякова от ул. Челюскинцев до ул. Профсоюзной.

Также ограничение будет введено на прилегающих участках улиц Дзержинского, Первомайской, Водопроводной, 8 Марта, Орджоникидзе, Профсоюзной, Мориса Тореза. Невозможно будет выехать на эти улицы из дворовых и прилегающих территорий. На улицах Ямской и Луначарского движение будет ограничено на участке от ул. Коммунистической до ул. Полевой.

С 9 часов до окончания парада-шествия (ориентировочно до 12 часов) ограничат движение по ул. Республики от ул. Мельникайте до ул. Профсоюзной и по прилегающим ул. М. Горького, Холодильной и Минской на участке от ул. Малыгина до ул. Котовского, а также по ул. Фабричной.

Участок ул. Республики и ул. Ленина от ул. Перекопской до ТИУ будет закрыт на протяжении всего дня с 7 часов до окончания фейерверка (ориентировочно до 2 часов). Здесь будет организована пешеходная зона.

Инспекторы ДПС будут оперативно восстанавливать движение по окончании мероприятий, осуществлять регулировку на перекрестках до нормализации движения транспортных потоков.

Тюменцев и гостей города просят заблаговременно планировать маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений. Припаркованный на перекрытых улицах транспорт будет эвакуирован. Госавтоинспекция также призывает горожан вести себя на дороге достойно памяти Героев Победы.