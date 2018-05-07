В День Победы поликлиники будут работать по специальному графику

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

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9 мая поликлиники в Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать по графику процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи.

Как пояснили в городском департаменте здравоохранения, в праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники работают в соответствии с утвержденным графиком.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.