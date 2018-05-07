В День Победы поликлиники будут работать по специальному графику
Фото ИА "Тюменская линия".
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9 мая поликлиники в Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать по графику процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи.
Как пояснили в городском департаменте здравоохранения, в праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники работают в соответствии с утвержденным графиком.
Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.
Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.