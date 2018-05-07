В Рощино приехала полевая кухня и техника военных лет

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

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Концертом, выставкой военной техники и полевой кухней встречал пассажиров аэропорт Рощино 7 мая. С 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне тюменцев и гостей областного центра поздравляли представители таможни, ветераны пограничных войск и творческие коллективы города.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

На привокзальной площади воздушной гавани Тюмени развернулась выставка военной техники и транспорта. "Сегодня наши ребята кроме вооружения и техники из нашего музея представили форму пограничников всех времен существования нашей службы – от царских лет до современности", - рассказал представитель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Александр Зимин.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Автомобили времен Великой Отечественной войны, а также советское и трофейное оружие неизменно вызывают интерес у детей и взрослых. Гости праздника от мала до велика с большим интересом изучали автоматы, гранаты и специальное оборудование военных связистов.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Все желающие фотографировались с автомобилем "ГАЗ-67", мотоциклом "М-72", американским армейским внедорожником "Willys", отреставрированными тюменцем Геннадием Левченко. Кстати, еще раз увидеть эту технику тюменцы смогут на параде 9 Мая.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

У входа в аэропорт была организована полевая кухня - всех желающих кормили гречневой кашей с мясом и угощали чаем. На сцене выступала вокальная группа "Неслужебное задание", а учащиеся тюменских школ читали стихи военных лет и исполняли песни.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников