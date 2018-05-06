Плац-парад и боевой квадроцикл впечатлили тюменцев на репетиции парада Победы

Репетиция парада Победы 6 мая 2018 года,Тюмень. Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия" Репетиция парада Победы 6 мая 2018 года,Тюмень. Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия"

Плац-парад военного оркестра ТВВИКУ и колонну военной техники, которая 9 мая пройдет по главной улице Тюмени, оценили горожане, собравшиеся на репетиции празднования Дня Победы.

Многие тюменцы пришли на репетицию целыми семьями - некоторые признались корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что заранее запланировали загородный отдых так, чтобы вернуться в областную столицу к началу торжественного шествия. С особенным трепетом ждали начала репетиции родные и близкие курсантов и кадет, участвующих в параде. Они занимали места в первых рядах, чтобы сделать фотографии и записать видеоролики на память.

Открыл репетицию плац-парад военного оркестра ТВВИКУ - тюменский парад Победы такое зрелищное выступление дополнит впервые. Курсанты синхронно и четко выполняли все элементы выступления, чем вызвали восторг и аплодисменты у зрителей. После этого под музыку из песни "Священная война" по улице Республики промаршировала знаменная группа командного училища с Государственным флагом Российской Федерации и легендарным знаменем Победы.

Следом за знаменной группой мимо трибун двинулись, чеканя шаг, кадеты Президентского кадетского училища, колонну которых возглавили знаменосцы с флагом России и знаменем училища. Среди них выделялись две шеренги барабанщиков. Строй продолжили юнармейцы, курсанты ТВВИКУ, а также сотрудники МЧС, МВД, ГИБДД, судебные приставы, работники прокуратуры, следственного комитета, налоговой службы и ветераны локальных войн.

Замкнули шествие парадом военной техники. По главной улице Тюмени проехали бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и "Рысь", бронетранспортеры, автомобили понтонного парка и боевые квадроциклы. Вся военная техника, как и улица Республики, уже украшена атрибутами празднования 9 мая.

Дарья Казакова