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В центре Тюмени ограничат движение транспорта для подготовки к параду

Общество, 17:56 06 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В связи с проведением репетиций парада, посвященного Дню Победы,  6 мая и 7 мая в с 18 часов 45 минут до 21 часа в Тюмени будет ограничено движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

- по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

- по ул. Ленина на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

- по  ул. Орджоникидзе на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена;

- по ул. 8 Марта на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;

- по ул. Водопроводной на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;

- по ул. Первомайской  на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена.

Жителей и гостей города просят отнестись к данным мероприятиям с пониманием и  планировать маршруты движения заранее.

tgt72.ru ﻿

Соб. инф.

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