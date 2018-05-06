В центре Тюмени ограничат движение транспорта для подготовки к параду
Фото ИА "Тюменская линия"
В связи с проведением репетиций парада, посвященного Дню Победы, 6 мая и 7 мая в с 18 часов 45 минут до 21 часа в Тюмени будет ограничено движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:
- по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;
- по ул. Ленина на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;
- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена;
- по ул. 8 Марта на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;
- по ул. Водопроводной на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;
- по ул. Первомайской на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена.
Жителей и гостей города просят отнестись к данным мероприятиям с пониманием и планировать маршруты движения заранее.
Соб. инф.