В центре Тюмени ограничат движение транспорта для подготовки к параду

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В связи с проведением репетиций парада, посвященного Дню Победы, 6 мая и 7 мая в с 18 часов 45 минут до 21 часа в Тюмени будет ограничено движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

- по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

- по ул. Ленина на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена;

- по ул. 8 Марта на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;

- по ул. Водопроводной на участке от ул. Хохрякова до ул. Ленина;

- по ул. Первомайской на участке от ул. Хохрякова до ул. Герцена.

Жителей и гостей города просят отнестись к данным мероприятиям с пониманием и планировать маршруты движения заранее.

Соб. инф.