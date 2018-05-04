На Поклонной горе установят композицию "Голубь мира"

фото Министерства культуры РФ фото Министерства культуры РФ

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На Поклонной горе 9 мая установят композицию "Голубь мира". Все желающие смогут повязать георгиевские ленточки на специально созданную символическую конструкцию, сообщает Министерство культуры РФ.

Кроме того, гостей ждет гала-концерт, кинопоказы художественных и документальных военных лент, выступление сводного детского духового оркестра, а также выставка ретроавтомобилей. У здания откроется полевая кухня, где можно будет отведать солдатской каши. Вход на мероприятия свободный.

В выставочных залах артисты разыграют сцены из истории грандиозных сражений, изображенных на диорамах музея, а в экспозиции "Красноармейцы" посетителям расскажут об условиях военного быта и малоизвестных фактах военной истории.

В 22 часа на открытых площадках музея Победы можно будет посмотреть праздничный салют. А с 22 часов 15 минут до полуночи у главного здания пройдет световое шоу. Фасад музея превратится в экран, на котором с помощью современных технологий будут демонстрировать мини-фильмы о самых масштабных сражениях в истории человечества.

На этой площадке также состоится розыгрыш путевок в летний детский клуб, которые можно бесплатно получить, разместив в соцсетях оригинальные селфи. Для этого подготовлена специальная карта-селфи музея Победы, где указаны самые красочные и интересные уголки музейного комплекса.