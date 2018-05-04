Почтальоны передадут ветеранам и труженикам тыла поздравление президента России

фото "Тюмень-наш дом" ВКонтакте фото "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

12 тысяч поздравлений от президента РФ передадут почтальоны Тюменской области ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с 3 по 9 мая, сообщает администрация Тюмени.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150 стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография "Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале". На обороте открытки фотографии военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза А. И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13 гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве.

В случае, если ветерана на момент доставки поздравления не окажется дома, оно будет храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.

При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов для передачи в другие регионы страны.

Вместе с письмами президента РФ почтальоны Тюменской области передадут ветеранам Великой Отечественной войны открытки и поздравительные письма от жителей региона, принявших участие в благотворительной акции "Письмо ветерану".