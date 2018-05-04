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Непогода внесла коррективы: в Тюмени репетицию парада перенесли на 6 мая

Общество, 13:10 04 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Репетицию парада ко Дню Победы, которая должна была состоятся 4 мая в Тюмени, перенесли на 6 мая. 

Причиной послужили неблагоприятные метеоусловия - дождь и мокрый снег. 

Напомним, в репетиции традиционно принимают участие кадеты президентского училища, курсанты ТВВИКУ, воспитанники военно-патриотических клубов.

Предполагается, что 6 мая в 19 часов по центральным улицам города пройдут пешие колонны и спецтехника.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

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# Великая Отечественная война , парад Победы

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