Непогода внесла коррективы: в Тюмени репетицию парада перенесли на 6 мая
Фото ИА "Тюменская линия"
Репетицию парада ко Дню Победы, которая должна была состоятся 4 мая в Тюмени, перенесли на 6 мая.
Причиной послужили неблагоприятные метеоусловия - дождь и мокрый снег.
Напомним, в репетиции традиционно принимают участие кадеты президентского училища, курсанты ТВВИКУ, воспитанники военно-патриотических клубов.
Предполагается, что 6 мая в 19 часов по центральным улицам города пройдут пешие колонны и спецтехника.