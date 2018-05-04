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Юные конструкторы организуют онлайн-выставку "Великая Победа"

Общество, 16:40 04 мая 2018

фото ДТиС "Пионер"

Юных конструкторов в возрасте от 5 до 12 лет приглашают принять участие в онлайн-выставке "Великая Победа". Заявки принимают до 7 мая, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер". 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать из любого конструктора композицию "Великая Победа", иллюстрирующую какой-либо эпизод времен Великой Отечественной войны, затем сделать не менее пяти фотографий композиции с разных ракурсов в хорошем качестве и опубликовать пост с фотографиями на страничке "Вконтакте" и кратким описанием композиции. Кроме того, нужно обязательно прописать имя автора поделки и возраст.

В размещенном посте необходимо обязательно указать хештег #ВеликаяПобеда_АК. Именно по этому хештегу организаторы мероприятия будут находить и оценивать работы участников. Итоги выставки подведут 11 мая.

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# Великая Отечественная война , выставка , конструкторы , Победа

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