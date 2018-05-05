Бойцы Росгвардии почтили память тюменских героев Великой Отечественной

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Участники автопробега Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы" возложили цветы к Вечному огню на Площади Памяти в Тюмени и провели торжественный митинг в честь Дня Победы.

"В автопробеге, который в этом году приобрел всероссийский масштаб, принимают участие военнослужащие Росгвардии, наши ветераны, представители военно-патриотических клубов. Автопробег проходит во всех федеральных округах. В Уральском федеральном округе маршрут пробега начался 3 мая в Екатеринбурге. Мы уже побывали в городах и селах Челябинской и Курганской областей, а 5 мая прибыли в Тюменскую область", - рассказал журналистам заместитель начальника управления Росгвардии по Свердловской области по работе с личным составом подполковник Михаил Туманов.

Первую остановку на тюменской земле участники автопробега сделали в с. Исетском. Там состоялась церемония возложения цветов на Аллее боевой славы. По мнению Михаила Туманова, жители и органы власти Исетского, как и всех других городов, сел и деревень на маршруте автопробега, бережно относятся к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне.

"День Победы - самый дорогой и любимый праздник для всех россиян. Росгвардия делает все возможное для того, чтобы воспитывать личный состав и подрастающее поколение в духе патриотизма, в том числе - на примерах героев Великой Отечественной войны. Нашу историю никто не смеет переписывать", - подчеркнул подполковник Михаил Туманов.

Тюменскую область на уральском этапе автопробега представляет председатель региональной общественной организации ветеранов внутренних войск подполковник Александр Бухарин.

"Участие во всероссийском автопробеге Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы" - большая честь. В составе автопробега я побывал во многих городах и селах Уральского федерального округа, и везде увидел, что и жители, и власти бережно и с любовью относятся к памятникам землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказал Александр Бухарин.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник Евгений Симаков отметил, что тюменские росгвардейцы вносят весомый вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию тюменской молодежи.

"В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Площади Памяти в Тюмени, которая состоялась в рамках автопробега Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", приняли участие практически все подразделения тюменского управления, а также ребята из военно-патриотических клубов. Мы систематически приглашаем тюменских школьников в наши подразделения, знакомим их с реальными образцами техники и вооружения. Ребята получают возможность подержать в руках настоящее боевое оружие", - сообщил Евгений Симаков.

Участники автопробега Росгвардии, посвященного Дню Победы, также приняли участие в торжественном мероприятии в сквере Тружеников тыла в Тюмени.

Напомним, автопробег Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы" начался в парке Победы на Поклонной горе в Москве 3 мая. Старт пробегу дал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. Одновременно с Москвой автопробег стартовал во всех восьми федеральных округах Российской Федерации от Пскова до Владивостока. По всей стране в путь отправились 40 патрульных автомобилей территориальных органов Росгвардии.

Евгений Бабенко