Тюменская казахская община организовала авторобег в честь Дня Победы

Фото Калиля Вахитова Фото Калиля Вахитова

Автопробег "Мы помним! Мы гордимся!", организованный молодежным советом национально-культурной автономии казахов Тюменской области в честь Дня Победы, прошел в Тюмени 5 мая.

Автоколонна под флагами СССР, России и Казахстана, украшенная патриотической символикой, стартовала с площади 400-летия Тюмени. Побывав у памятников павшим в Великой Отечественной войне, участники автопробега прибыли к мемориалу у Вечного огня. Торжественный митинг начался с исполнения государственных гимнов России и Казахстана.

"Семьдесят три года назад наш народ победил в войне, которую по праву назвали священной. Это была справедливая, оборонительная война с нашей стороны. И это была очень тяжелая война: четыре года в окопах и землянках, под солнцем, дождем и снегом, под обстрелами и бомбежками. Но наши воины выстояли и победили. Победа ковалась на фронте и в тылу. Эта была общая победа многонационального народа СССР, когда плечом к плечу сражались против агрессора и русские, и казахи, и украинцы, и татары, и чуваши, все народы Советского Союза. Это наша общая история, спаянная общей трагедией и общей Победой. Сегодня некоторые наши друзья в кавычках попытаются переписать историю, поставить под сомнение подвиг наших солдат. Поэтому мы должны проводить такие мероприятия, чтобы подрастающее поколение гордилось своими дедами, своей страной и ее героической историей", - сказал в своем выступлении глава национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Секретарь политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов поблагодарил молодежный совет областной национально-культурной автономии казахов за организацию патриотического автопробега.

Председатель городского клуба ветеранов Виктор Тарасевич рассказал, что в Великой Отечественной войне принимали участие 1 млн. 100 тысяч казахстанцев, 600 тысяч из них не вернулись с войны, 524 были удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо из них - дважды.

Депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов отметил важность привлечения к патриотическим акциям подрастающего поколения. Юная активистка Молодежного совета Азиза Аугалиева прочитала стихотворение на казахском языке "Туган жерiм". Акция завершилась возложением цветов к воинскому мемориалу и коллективным фото.

Автопробег "Мы помним! Мы гордимся!" накануне праздника Победы молодежный совет национально-культурной автономии казахов Тюменской области проводит третий год подряд.

Соб. инф.