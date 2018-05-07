Проект "Оружие Победы" сохраняет память о трудовом подвиге тюменцев

Встреча тюменских ветеранов в областной думе. Фото ТРО партии "Единая Россия" Встреча тюменских ветеранов в областной думе. Фото ТРО партии "Единая Россия"

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Встреча тюменских ветеранов, посвященная Дню Победы, прошла в Тюменской областной думе. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Сегодня мы говорим слова благодарности всем тем, кто трудился в самые тяжелые для нашей страны годы. Кроме того, мы отмечаем ту работу по сохранению исторической памяти, которую вы ведете в своих ветеранских организациях", - обратился секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов к участникам встречи.

Он рассказал, что удалось сделать в Тюмени в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы".

В октябре 2018 года – к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова – в сквере его имени планируется установить памятник в виде торпедного катера "Комсомолец". Партия "Единая Россия" провела большую работу по сбору необходимой информации, в том числе по поиску и восстановлению чертежей судна, и в настоящее время макет катера в натуральную величину уже изготавливается.

"Осенью откроется прекрасный сквер, благоустройством которого занимается администрация города, центральное место в нем займет новый памятник, средства на установку которого выделили члены фракции "Единая Россия" областной думы. Туда будут приходить ветераны и молодежь", - выразил уверенность Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук сообщил, что администрация города сейчас разрабатывает план мероприятий по благоустройству подъездной части к будущему скверу: "Рассматривается вопрос об изменении маршрутов движения транспорта, чтобы к социально значимому объекту можно было легко добраться".

Юрий Баранчук отметил, что открытия памятника ждут не только ветераны судостроительного завода. "Торпедный катер - это символ всего трудового фронта города Тюмени. От нас и наших потомков не должна ускользать память о людях, трудившихся на предприятиях города в годы войны".

С этим мнением согласился бывший главный технолог судостроительного завода Юрий Андреев: "Без теплых шуб, снарядов, лекарств и продуктов, выпускаемых в Тюмени, фронт не выжил бы. Маршал Советского Союза Георгий Жуков говорил: "Тыл – это половина фронта". Высказывание авторитетного человека споров не вызывает, а потому с уверенностью можно говорить - нет важных или не очень предприятий, все они были чрезвычайно нужны для Победы".

Председатель Тюменского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов отметил, что многие заводы, работавшие в городе в годы войны, уже не существуют. Не осталось даже мемориальных знаков на территории, где они функционировали. "Сейчас мы приходим к мысли, что необходимо увековечить память о них. В сквере Якова Неумоева планируется установить 26 стел высотой 4,5 метра – по числу тюменских предприятий, работавших на обеспечение фронта всем необходимым в 1941-1945 годах, – рассказал Смирнов. - Отдадим должное администрации города, правительству области, депутатам областной и городской Дум: у нас делается немало для сохранения памяти. Чем дальше мы от 9 Мая 1945 года, тем больше усилий мы должны прилагать для этого. Подвиг народа не должен быть забыт".

Ветераны выразили готовность делиться воспоминаниями, фотографиями, сохранившимися записями, которые могли бы рассказать потомкам о героизме тюменцев, трудившихся на благо Победы. На память о встрече они получили подарки.