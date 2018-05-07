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На железнодорожный вокзал Тюмени прибудет "Поезд Победы"

Общество, 12:16 07 мая 2018

фото https://www.youtube.com

Историческая реконструкция "Встреча поезда Победы" начнется на железнодорожном вокзале Тюмени 9 мая в 14 часов 30 минут, сообщает Свердловская железная дорога. 

На первый путь своим ходом прибудет ретро-паровоз с санитарным   вагоном и крытым  вагоном-теплушкой. В таких теплушках уезжали на фронт советские бойцы в 1941 году, а в 1945 возвращались домой победителями. 

Ретро-поезд будут встречать  ветераны, работники СвЖД, воспитанники Детской железной дороги.

Жители и гости города смогут стать участниками торжественного мероприятия, окунуться в атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра встречали "Поезда Победы".

На перроне будут звучать песни и мелодии военных лет, всем желающим будет представлена возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава. 

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# Великая Отечественная война , железнодорожный вокзал , поезд , ретро , Тюмень

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