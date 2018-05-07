На железнодорожный вокзал Тюмени прибудет "Поезд Победы"

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Историческая реконструкция "Встреча поезда Победы" начнется на железнодорожном вокзале Тюмени 9 мая в 14 часов 30 минут, сообщает Свердловская железная дорога.

На первый путь своим ходом прибудет ретро-паровоз с санитарным вагоном и крытым вагоном-теплушкой. В таких теплушках уезжали на фронт советские бойцы в 1941 году, а в 1945 возвращались домой победителями.

Ретро-поезд будут встречать ветераны, работники СвЖД, воспитанники Детской железной дороги.

Жители и гости города смогут стать участниками торжественного мероприятия, окунуться в атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра встречали "Поезда Победы".

На перроне будут звучать песни и мелодии военных лет, всем желающим будет представлена возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава.