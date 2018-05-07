В Викулово открылась выставка "Дороги войны - дороги Победы"

фото администрации Викуловского района фото администрации Викуловского района

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Выставка "Дороги войны – дороги Победы" открылась в фойе Викуловской центральной районной библиотеки 4 мая. Она будет работать до конца мая, сообщает администрация Викуловского района.

В экспозиции представлены книги, повествующие о героическом подвиге советского народа, основных кровопролитных битвах, операциях и сражениях войны.

Посетители выставки также увидят предметы и личные вещи героев-земляков: китель, ордена и медали, гранаты, солдатский алюминиевый котелок, боевую характеристику партизана.