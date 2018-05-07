Роспотребнадзор открыл горячую линию для ветеранов войны

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для консультаций ветеранов Великой Отечественной войны будет работать с 7 по 18 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Информирование и консультирование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда будет организовано по вопросам защиты прав потребителей: 68-48-94, 20-31-11, 20-22-89.

Часы работы горячих линий: c понедельника по четверг - с 9 до 18 часов. Пятница - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Дополнительно региональное управление Роспотребнадзора организовало скорую потребительскую помощь.

Специалисты при необходимости приедут домой к ветеранам для консультаций и оказания практической помощи.

Сообщить о необходимости выезда по месту жительства можно по телефонам: 20-86-66, 20-31-11.