Генеральная репетиция парада Победы в Тюмени прошла успешно

Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия"

Генеральная репетиция парада Победы успешно завершилась на ул. Республики в Тюмени. Посмотреть на торжественное шествие в сопровождении военной техники собрались многие горожане.

Как рассказали в ТВВИКУ, государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы на параде понесут лучшие военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища - это курсанты Игорь Кравченко и Павел Псищев. На обеих репетициях они без запинки промаршировали по главной улице Тюмени.

Следом за знаменосцами в день главного майского праздника страны в колонне пройдут передовые офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, награжденные медалями и орденами "За заслуги перед Отечеством", "За воинскую доблесть", "За отвагу", орденами Мужества, медалями Суворова и Жукова.

В рядах курсантов ТВВИКУ на параде 9 мая ежегодно идут военнослужащие иностранных государств. Не станет исключением и 2018 год. Специальный факультет для обучения иностранцев появился в тюменском училище в 2010 году.

Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия"

Среди колонны военных машин, помимо бронеавтомобилей и бронетранспортеров, по улицам Тюмени проедут автомобили понтонного парка. К примеру, речное звено ППС-84 в раскрытом положении представляет собой готовый участок моста длиной более семи метров с шириной проезжей части 6,83 метров. А буксирно-моторный катер БМК-225, кроме всего прочего, позволяет организовывать речные заставы, бороться с плавающими минами, диверсантами и вести разведку водной преграды.

Напомним, что в ТВВИКУ за 61 год работы было подготовлено более 16 тыс. офицеров для инженерных войск. Выпускники училища служат во всех видах и родах войск Вооруженных сил РФ, а также в пограничных войсках, МЧС, министерстве юстиции и Росгвардии.

Помимо воспитанников ТВВИКУ, в параде 9 мая примут участие кадеты Тюменского президентского кадетского училища, юнармейцы, а также сотрудники МЧС, МВД, ГИБДД, судебные приставы, работники прокуратуры, следственного комитета, налоговой службы и ветераны локальных войн.

Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА"Тюменская линия"

Дарья Казакова