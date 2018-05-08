В Тобольском музее расскажут о едином духе Победы

фото Тобольского музея-заповедника фото Тобольского музея-заповедника

Тематическая выставка "Единый дух Победы" открылась в Тобольском музее-заповеднике. На ней представлены уникальные фотоматериалы и документы, интерактивные карты и боевые награды, обмундирование, предметы быта и произведения искусства.

По информации музея, посетители выставки узнают о подвигах сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженном труде тех, кто приближал День Победы в тылу.

фото Тобольского музея-заповедника фото Тобольского музея-заповедника

Состоится знакомство с историей Тобольска в годы войны, у посетителей появится возможность побывать в настоящей полевой палатке, примерить солдатскую форму, поучаствовать в акции "Дорогие правнуки Победы".

Для воспитанников 1-6 классов пройдут патриотические уроки "Тобольск в годы Великой Отечественной войны".