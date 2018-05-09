В России подготовили концепцию новой радиолокационной спутниковой системы

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Концепцию новой радиолокационной спутниковой системы для наблюдения объектов под поверхностью земли в любых погодных условиях разработали по заданию Роскосмоса в головном научном институте ЦНИИмаш. Об этом пишет РИА Новости.

Принцип работы радиолокационных спутников основан на излучении в сторону Земли и регистрации спутниками отраженных зондирующих импульсов. Использование радиолокации позволяет получить изображение местности с качеством до нескольких сантиметров на пиксель, а применение разных длин волн позволяет заглянуть на глубину нескольких метров под поверхность земли и обнаружить укрытия, трубопроводы, находить месторождения полезных ископаемых.

"Определены основные области целевого применения геосинхронной радиолокационной космической системы "Геосар". Разработаны предварительные требования к номенклатуре и характеристикам информационных продуктов", — говорится в документах ЦНИИмаш.

В ходе работ специалисты ЦНИИмаш определили ключевые характеристики применения новой системы, используемый диапазон частот радиолокаторов, параметры спутников и другие характеристики.