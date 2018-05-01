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УМВД: День Победы в Тюмени прошел без нарушений

Общество, 13:10 10 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Серьезных нарушений порядка на торжественных мероприятиях 9 Мая в Тюмени не произошло, сообщает городское УМВД.

"В целом оперативная обстановка в областном центре оставалась в течение всего дня контролируемой и стабильной", - отметили в ведомстве.

За порядком на улицах Тюмени в День Победы следили 1 тыс. 756 полицейских, сотрудников частных охранных предприятий и представителей общественных объединений.

Как уточнили в УМВД по Тюмени, участие в празднике приняли 30 тыс. 890 жителей и гостей города.

Весь день сотрудники полиции охраняли общественный порядок в местах массовых мероприятий, где было большое скопление жителей и транспортные заторы.

Кроме того, стражи контролировали исполнение запрета розничной продажи алкоголя: по выявленным нарушениям составляли административные протоколы.

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# День Победы , общественный порядок , полиция

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