Над тюменским небом взмыли огни Победы

Салют Победы. Фото ИА "Тюменская линия" Салют Победы. Фото ИА "Тюменская линия"

500 зарядов праздничного фейерверка прозвучали в Тюмени, салютуя подвигам героев Великой Отечественной войны.

Салют в День Победы – обязательный финал праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая, подчеркнула заместитель директора департамента культуры администрации Тюмени Вероника Кирюшина. Потому, несмотря на дождь, в 23 часа тюменцы увидели яркие огни салюта Победы.

"Мы заранее установили 500 зарядных устройств, укрыв их пленкой от непогоды. Поэтому дождь не стал помехой фейерверку. Традиционно мы использовали для этого бывшую территорию тюменского фанерного комбината: между мостом Влюбленных и мостом на улице Челюскинцев", - пояснила Вероника Кирюшина.

Это место дарит горожанам отличный обзор. Салют увидели зрители на набережной Туры, на улице Республики и со стороны Заречных микрорайонов, на мосту Влюбленных и на мостах на улицах Челюскинцев и Профсоюзной. Разноцветные огни салютовали о Великой Победе в течение десяти минут. Жители и гости областной столицы не остались равнодушными.

Семья Кирсановых наблюдала за праздничным фейерверком со стороны Зареки. "В который раз приезжаем сюда семьей на салют Победы. Это всегда долгожданное событие для всех нас. В Тюмени фейерверки удивляют – и по длительности, и по яркости. Особенно шикарными были эти огромные огненные шары под конец! Я в восторге!", - поделилась впечатлениями тюменка Мария Кирсанова.

Лина Орлова