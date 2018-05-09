Майский вальс закружил в День Победы тюменцев на Цветном бульваре
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Медленный вальс, танго, фокстрот, кадриль, сударушка - этим танцам можно было научиться на мастер-классе на Цветном бульваре в Тюмени в День Победы.
В программу "Майский вальс" организаторы включили интерактивную площадку, на которой хореографы обучали тюменцев танцам из далеких 30-40 годов. По словам руководителя проектов танцевального клуба Евгении Васениной, танцы, которые умели танцевать бабушки и дедушки немного забыты, поэтому именно 9 Мая они решили их воссоздать.
"Музыка и танцы для фронтовиков были своего рода терапией, помогающей переключиться, отвлечься от страшной реальности, - делится Евгения Васенина. - И это объединяло людей: в танце, а это объятия, люди немного приходили в себя, восстанавливались после потерь".
На семи интерактивных площадках предлагали побывать тюменцам организаторы праздника.
Так, на большой раскраске праздничного салюта Победы дети и взрослые маркерами раскрашивали элементы раскраски и оставляли пожелания ветеранам.
Неподалеку мастера декоративного творчества учили жителей создавать из папирусной бумаги алую гвоздику, которой можно было украсить конструкцию из слова "Победа".
Главное действие развернулось на сцене у цирка. Коллективы Домов культуры Тюмени представили зрителям свое вокальное и хореографическое мастерство.
Руководитель детской цирковой студии "Сказочный мир" Светлана Давтян отметила, что театрализовано-акробатическую композицию "Батальон" вместе с 18 воспитанниками она поставила к 70-летию Победы, но и сегодня она не утратила своей актуальности.
"Детям хотелось передать, как воевали, шли вперед и погибали наши прадеды - фронтовики, Как они завоевали Победу. Музыка подбиралась также через чувства, - делится Светлана Давтян. - У меня дед воевал, инвалидом вернулся с фронта. Девятое мая - святой для нас праздник. Через трудности, горечь утрат наш народ пришел к Победе. Мы живем под мирным небом, и можем дальше жить, творить, все это благодаря нашим предкам, которые победили фашизм".
На протяжении четырех часов артисты радовали зрителей выступлениями.
На экране с периодичностью появлялись видеопоздравления от тюменцев, которые выражали благодарность предкам за Победу.
По словам маркетолога центра культуры и творчества Тюмени Оксаны Британниковой, 9 Мая, неслучайно, является для россиян главным праздником в году.
"Я знакома со многими фронтовиками, которые сейчас живы, здоровы, с которыми нам удается побеседовать. В первую очередь, хочется им пожелать огромного здоровья, а нашему поколению - брать пример с дедов, прадедов, и пусть в нашей стране будет мир", - отметила она.
В завершении праздничной программы под руководством хореографов все зрители - тюменцы, пришедшие на Цветной бульвар, закружатся в вальсе Победы. Этим флешмобом нынешнее поколение выразит солдатам Победы благодарность за мирное небо и счастливое будущее.
Анжела Лебедева