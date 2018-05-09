Майский вальс закружил в День Победы тюменцев на Цветном бульваре

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Медленный вальс, танго, фокстрот, кадриль, сударушка - этим танцам можно было научиться на мастер-классе на Цветном бульваре в Тюмени в День Победы.

В программу "Майский вальс" организаторы включили интерактивную площадку, на которой хореографы обучали тюменцев танцам из далеких 30-40 годов. По словам руководителя проектов танцевального клуба Евгении Васениной, танцы, которые умели танцевать бабушки и дедушки немного забыты, поэтому именно 9 Мая они решили их воссоздать.

"Музыка и танцы для фронтовиков были своего рода терапией, помогающей переключиться, отвлечься от страшной реальности, - делится Евгения Васенина. - И это объединяло людей: в танце, а это объятия, люди немного приходили в себя, восстанавливались после потерь".

На семи интерактивных площадках предлагали побывать тюменцам организаторы праздника.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Так, на большой раскраске праздничного салюта Победы дети и взрослые маркерами раскрашивали элементы раскраски и оставляли пожелания ветеранам.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Неподалеку мастера декоративного творчества учили жителей создавать из папирусной бумаги алую гвоздику, которой можно было украсить конструкцию из слова "Победа".

Главное действие развернулось на сцене у цирка. Коллективы Домов культуры Тюмени представили зрителям свое вокальное и хореографическое мастерство.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Руководитель детской цирковой студии "Сказочный мир" Светлана Давтян отметила, что театрализовано-акробатическую композицию "Батальон" вместе с 18 воспитанниками она поставила к 70-летию Победы, но и сегодня она не утратила своей актуальности.

"Детям хотелось передать, как воевали, шли вперед и погибали наши прадеды - фронтовики, Как они завоевали Победу. Музыка подбиралась также через чувства, - делится Светлана Давтян. - У меня дед воевал, инвалидом вернулся с фронта. Девятое мая - святой для нас праздник. Через трудности, горечь утрат наш народ пришел к Победе. Мы живем под мирным небом, и можем дальше жить, творить, все это благодаря нашим предкам, которые победили фашизм".

На протяжении четырех часов артисты радовали зрителей выступлениями.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

На экране с периодичностью появлялись видеопоздравления от тюменцев, которые выражали благодарность предкам за Победу.

По словам маркетолога центра культуры и творчества Тюмени Оксаны Британниковой, 9 Мая, неслучайно, является для россиян главным праздником в году.

Оксана Британникова/фото ИА "Тюменская линия" Оксана Британникова/фото ИА "Тюменская линия"

"Я знакома со многими фронтовиками, которые сейчас живы, здоровы, с которыми нам удается побеседовать. В первую очередь, хочется им пожелать огромного здоровья, а нашему поколению - брать пример с дедов, прадедов, и пусть в нашей стране будет мир", - отметила она.

В завершении праздничной программы под руководством хореографов все зрители - тюменцы, пришедшие на Цветной бульвар, закружатся в вальсе Победы. Этим флешмобом нынешнее поколение выразит солдатам Победы благодарность за мирное небо и счастливое будущее.

Анжела Лебедева