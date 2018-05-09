На парад Победы вышли около восьми тысяч тоболяков

Фото: ИА Тюменская линия Фото: ИА Тюменская линия

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Около 8 тыс. человек приняли участие в параде Победы в Тобольске.

По улицам города прошли представители городских предприятий, организаций, учебных заведений и др. С праздником Победы тоболяков поздравил глава города Владимир Мазур.

"День Победы – общий праздник множества государств и народов, ведь Великая Отечественная стала битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, воевали не щадя своей жизни, показали высочайший нравственный пример и подлинный патриотизм. Мы не забудем солдат Великой войны, детей, заменивших взрослых на заводах, женщин, отдавших свою жизнь и здоровье в боях и в тылу", - отметил в своей речи Владимир Мазур.

На Красной площади кремля состоялся праздничный концерт "Весна. Май. Победа" с участием городских творческих коллективов. Все желающие смогли отведать солдатской каши и послушать военные песни.

В рамках праздничной программы также состоится танцевальная программа "Вальс Победы" на площади возле ДК "Синтез". Начало в 18 часов. В 18 часов 55 минут начнется всероссийская акция "Минута молчания".

Завершит праздничный день караоке-программа "Споемте, друзья!" и концерт екатеринбуржского танцующего оркестра "Уралбэнд" на Красной площади Тобольского кремля. В 23 часа начнется фейерверк.

Евгений Новосёлов