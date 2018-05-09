Степан Киричук поздравил тюменцев с Днем Победы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла на примере всей своей жизни учат подрастающие поколения беззаветной любви к Отчизне.

Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя жителей региона с праздником 9 Мая.

"Воины армии и флота, партизаны и подпольщики совершили бессмертный подвиг. Память о героях той страшной войны нетленна. В борьбе с фашизмом подлинным творцом Победы был весь народ. Великий подвиг совершили труженики тыла. Преодолевая неимоверные лишения, они выиграли трудную битву за металл и хлеб, топливо и сырье, за создание грозного русского оружия", - отметил он, пожелав фронтовикам и труженикам тыла здоровья и благополучия.

Евгений Бабенко