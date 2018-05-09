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Рядовые "Бессмертного полка": Денис Ватлин

Общество, 11:38 09 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

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Участник Сталинградской битвы Денис Ефимович Ватлин ушел защищать Родину в 18 лет. Его внук Павел уже третий год принимает участие в акции "Бессмертный полк" на параде в Тюмени.

Он рассказал, что дед вышел из окружения в Крыму и попал в Сталинград, где получил тяжелое сквозное ранение локтевого сустава. Был комиссован. После войны работал военруком в школе и счетоводов. Кавалер медали "За боевые заслуги" и "Ордена Красной Звезды". 

"Это дань памяти поколению, отстоявшему свободу моей страны в борьбе с жестоким врагом, поэтому для меня фраза "Я помню, я горжусь" - это не пафосная форма речи, а наполненные смыслом и осознанием слова", - отметил он.

Николай Ступников

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война , Денис Ватлин , парад Победы

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