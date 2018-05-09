Рядовые "Бессмертного полка": Виктор Батянов и Сергей Караваев
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Виктор Витальевич Батянов стал солдатом в 17 лет. С латышскими стрелками он дошел до Германии. После войны закончил офицерскую школу, и еще многие годы служил Родине.
Сергей Михайлович Караваев прошел большую часть войны, принимал участие в тяжелых сражениях, получил ранения, а после Победы продолжал служить. Только в 1950 году вернулся он в Тюмень из Германии.
Их внуки и правнуки, которые идут в колонне "Бессмертного полка" на параде в Тюмени, рассказали, что было радостно ходить на парады 9 Мая с дедом Сергеем.
"Мы очень гордились, когда прохожие уважительно поглядывали на его скромный черный пиджак, заполненный звенящими медалями и орденами. Девять лет назад дедушки не стало. Но сохранились самые добрые чувства бесконечного уважения и гордости. Конечно, боль утраты со временем немного притупляется, остается память и благодарность за то, что мы успели в совершенно сознательном возрасте прожить с ним не один День Победы", - поделилась Евгения Тенегина, внучка Сергея Михайловича.