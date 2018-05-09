Рядовые "Бессмертного полка": Виктор Батянов и Сергей Караваев

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Рядовые "Бессмертного полка": Денис Ватлин

Виктор Витальевич Батянов стал солдатом в 17 лет. С латышскими стрелками он дошел до Германии. После войны закончил офицерскую школу, и еще многие годы служил Родине.

Виктор Витальевич Батянов Виктор Витальевич Батянов

Сергей Михайлович Караваев прошел большую часть войны, принимал участие в тяжелых сражениях, получил ранения, а после Победы продолжал служить. Только в 1950 году вернулся он в Тюмень из Германии.

Сергей Михайлович Караваев Сергей Михайлович Караваев

Их внуки и правнуки, которые идут в колонне "Бессмертного полка" на параде в Тюмени, рассказали, что было радостно ходить на парады 9 Мая с дедом Сергеем.