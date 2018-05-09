"Тюмень тыловая": в колонне - портреты тружеников полей, заводов, госпиталей

Парад Победы в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Парад Победы в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюмени в рядах "Бессмертного полка" прошли восемьдесят тысяч человек

В колонне "Тюмень тыловая", прошедшей в составе "Бессмертного полка", горожане несли портреты ветеранов тыла. Тюмень дала фронту сотни тысяч мин и снарядов, вооружение, электрооборудование, медикаменты и обмундирование.

Как рассказала жительница областного центра Елена, во время войны ее бабушка Анна Ивановна, как и многие другие, работала в колхозе. А колхозное поле, по ее словам, чем-то напоминало фронт. Там тоже ковалась победа.

"Бабушка рассказывала, как однажды они с подругой боронили на быках поле, и она упала в обморок от усталости и голода. Им было по 12 лет. А питались они картофельными очистками, варили суп из отрубей, ели траву. Тем, кто работал в поле, выдавали по 200 грамм хлеба-суррогата", - поделилась Елена.

Первые эшелоны с оборудованием эвакуированных заводов и фабрик прибыли в Тюмень в октябре 1941 года. В первые месяцы войны в город были эвакуированы более 30 предприятий. Поезда со станками и специалистами приезжали из Одессы, Киева, Керчи, Ленинграда, Москвы, Курска, Воронежа и многих других городов. "В труде как в бою!", "Всё для фронта, всё для Победы!", - основные лозунги тех лет.

В годы войны в городе было развернуто 26 госпиталей. Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала центром восстановления здоровья раненых воинов Красной Армии. При горздравотделе были организованы курсы санитарок и санинструкторов. Специальность военно-медицинской сестры получили более 1 тыс. 200 человек, из них 3,5 тыс. тюменцев стали за годы войны "Почетными донорами СССР".

На десятках оборонных предприятий трудились тысячи тюменцев. Судостроительный завод, завод пластмасс, аккумуляторный завод и завод "Цепи Галля" - это лишь неполный перечень предприятий, рабочие которых помогали фронту в далеком сибирском тылу. Большой вклад в победу внесли тюменские железнодорожники. Благодаря им продукция тюменских оборонных предприятий бесперебойно попадала в действующую армию.

Любовь Голышева