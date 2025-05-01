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"Зарница 2.0" стартовала в Тюмени

Спорт, 14:45 17 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры "Зарница 2.0" прошло в Тюмени на базе детского лагеря "Алые паруса". Сегодня в спортивных состязаниях примут участие 230 учащихся среднего звена в составе 23 команд из 26 муниципалитетов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Игра организована для школьников, которые непрофильно занимаются военно-патриотической подготовкой. Ребята смогут на практике применить полученные навыки: полетать на БПЛА, испытать свои силы в качестве штурмовиков, поработать с оружием, почувствовать, что такое армия и военная патриотика", – рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Вешкурцева.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда состоит из 10 человек, каждый из которых выполняет свою профессиональную миссию. Это командир, военкор, политрук, штурмовик, медик, инженер-сапер, оператор БПЛА. В ходе игры участники пройдут обучение по семи условно-военным специальностям, а полученные навыки применят для решения тактических задач в финальной битве. Команда победителей пройдет на окружной этап.

Перед стартом прошло построение команд, вынос флага Тюменской области. Затем собравшихся приветствовал заместитель губернатора региона Алексей Райдер. Он отvетил, что проведение военно-патриотической игры в год 80-летия Победы, Год защитника Отечества и Год героев особенно важно.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Отборочные испытания в текущем году прошли 53 тыс. участников, за три года проведения – это рекордная цифра, уверен, что это не предел. Нам выпала особая честь – быть наследниками Великой Победы. Сегодня мы берем пример с современных героев, в том числе ваших близких, отстаивающих честь, достоинство и справедливость вместе с суверенитетом России. Нам есть, на кого равняться. Ваша задача за эти дни максимально познать тайну военно-технической науки. Только единой командой мы сможем победить", - подчеркнул Алексей Райдер и дал старт "Зарнице 2.0".

После чего под Государственный гимн Российской Федерации состоялся подъем триколора и флагов Юнармии и "Движения первых" представителями команды победителей прошлого года из Ялуторовского района.

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К школьникам обратился почетный гость – ветеран СВО, офицер запаса Евгений Ожогин. Он поздравил ребят с открытием "Зарницы" и пожелал им победы.

По словам главного судьи регионального этапа соревнований, директора филиала центра "Воин" в Тюменской области Игоря Ревякина, ребята прошли серьезную подготовку и уже стали победителями, пройдя отборочные испытания.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"От каждого из вас зависит судьба вашей команды, так же как от каждого из вас зависит и судьба нашей большой страны. Все вместе, казалось бы, играя, мы творим будущее, делаем Россию великой. Ваши сегодняшние победы лягут в ее прочную основу на долгие годы", - заявил он.

После построения команды направились на обучающие площадки. В 14 часов начались испытания.

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Командир отряда "Сибиряк" средней возрастной категории из Сладковского района Денис Пневский считает, что у его команды есть все шансы на победу. Ребята тренировались, выполняли задания, изучали теорию. Все работали по своим направлениям.

"Штурмовики собирали-разбирали автоматы, операторы беспилотных летательных аппаратов тренировались на виртуальных и настоящих дронах, командир устанавливал зоны огня длиной в 300 метров. Все выкладывались по полной. Сегодня каждый готов сделать все для победы команды", - уверен молодой человек.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виктория Сидоренко из команды "Силовики НЗ" Заводоуковского района также рассчитывает на победу.

"На тренировках мы отрабатывали все необходимое, в том числе строевую подготовку, которая нравится мне больше всего. И марширую я лучше мальчишек. Команда у нас сильная, а погода прекрасная, думаю, что это знак, что мы победим", - сказала девушка.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарница пройдет на четырех состязательных площадках. На базе центра допризывной подготовки "Аванпост", центра "Воин, детского лагеря "Алые паруса" и на полигоне ТВВИКУ.

Всего в соревнованиях примут участие 550 ребят в трех возрастных категориях: от 11 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 21 года. Специальная категория в 2025 году введена для студентов.

Добавим, в апреле в Тюменской области состоялось 26 муниципальных этапов игры. Их проходили 4 тыс. 900 ребят.

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Инна Кондрашкина

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# Алые паруса , зарница

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