К строительству школ в Тюменской области необходимо привлекать родителей, считает Якушев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа участвуют в президентской программе, которую реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения. Подготовку к новому учебному году рассмотрели на всероссийском штабе по капремонту и строительству учреждений образования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Говоря о строительстве новых школ и детсадов, а также капитальном ремонте объектов образования секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что необходимо и дальше привлекать родительскую общественность.

"Изначально закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делается сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт — в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать", - считает Владимир Якушев.

Ранее в Послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Отметим, за время реализации программы строительства новых школ – возведено более 1,6 тыс. объектов и создано почти 250 тыс. мест в детсадах. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтировано 5 тыс.школ.