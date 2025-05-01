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В Сладковском районе на пожаре погиб человек

Происшествия, 21:04 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Человек погиб в пожаре в с. Менжинском Сладковского района 18 мая. Там горел жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. На месте работали специалисты противопожарной службы области. Общая площадь пожара составила 56 кв. м. Причина устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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