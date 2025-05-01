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Молодые тюменцы могут получить до 150 тысяч рублей на развитие социальных инициатив

Общество, 19:52 18 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на образовательную программу конкурса молодёжных инициатив "Моя идея" открыт до 28 мая. Молодые лидеры Тюменской области могут получить до 150 тыс. рублей на развитие социальных инициатив.

"Конкурс "Моя идея" создан для поддержки социальных проектов, которые делают регион лучше. Мы не просто финансируем инициативы, но и помогаем участникам на каждом этапе — от зарождения идеи до реализации. Это возможность для молодых людей проявить себя и создать что-то значимое", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Участников ждет серия образовательных мероприятий в формате очных встреч и онлайн-консультаций с экспертами. Необходимо подать заявку со своим проектом до 31 мая в официальном сообществе во ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”", сообщает Moi-portal.ru.

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