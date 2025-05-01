Тюменский TNF расширяет программу для средних и малых компаний

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский Промышленно-энергетический форум расширяет программу для средних и малых компаний и приглашает компании Нефтегазового кластера на выгодных условиях, сообщает пресс-служба форума.

"Именно небольшие компании во многом сыграли ключевую роль в достижении технологического суверенитета отрасли. Они способны создавать и оперативно внедрять новые идеи и технологические новшества, реализовывать нестандартные решения в сжатые сроки. Такая гибкость особенно важна для развития отрасли. Поэтому, говоря на тему технологического лидерства, важно услышать мнение широкого среза представителей таких компаний", - пояснил генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" и руководитель программной дирекции TNF Александр Сакевич

В 2025 году все компании смогут подать заявку на Всероссийскую премию "Территория технологий" с призовым фондом более 1 млн рублей. Победители конкурса лучших отечественных решений для ТЭК презентуют свои проекты на площадке TNF EXPO. Также будут организованы тематические экскурсии по выставке. А часть компаний пригласят к участию в Форуме поставщиков.

Кроме того, все компании, входящие в Нефтегазовый кластер, до конца мая смогут оформить выгодное участие в форуме от двух человек с выгодой до 50%.