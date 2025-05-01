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Тюменцев приглашают в театральную школу "Теплица"

Общество, 20:28 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут подать заявку на участие в театральной школе "Теплица" до 15 июня. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. С 26 июня по 25 июля они будут заниматься в мастерских и посещать элективы. Участники исследуют город и создадут театральные эскизы на основе полученного опыта.

Как сообщает Мегатюмень, основная тема школы — сайт-специфик театр. Это театральные постановки, которые создаются специально для определенного места. Пространство здесь играет важную роль и становится полноценным участником действия.

Тюменцы разделятся на группы и будут работать под руководством опытных наставников. В теории и на практике они познакомятся с пятью направлениями театра: драматическим, документальным, пластическим, музыкальным, цифровым.

В программе предусмотрены встречи с тюменскими театральными деятелями, занимающимися изучением города. Участников ждут экскурсии по музеям и творческий пикник на природе. Кроме того, пройдут мастер-классы, на которых можно попробовать себя в разных жанрах: от пластики до использования нейросетей в искусстве.

"Подобные проекты помогают талантливым молодым людям не только учиться, но и становиться частью культурной жизни города. В этом году мы особенно рады, что к работе с участниками присоединится федеральный эксперт Юлия Клейман. Это даст творческим тюменцам возможность получить профессиональную обратную связь и выйти на новый уровень", — поделилась руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Школа завершится созданием пяти театральных эскизов. Их покажут 26 июля на городских площадках в честь Дня города Тюмени.

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