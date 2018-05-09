В Тюмени в рядах "Бессмертного полка" прошли восемьдесят тысяч человек

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Около 80 тыс. человек приняли участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени. В целом в Тюменской области в рядах "Бессмертного полка" прошли 140 тыс. человек.

Тюменцы и гости города вышли на Центральную площадь с портретами своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Во главе колонны "Бессмертного полка" прошел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона пронес по площади портреты своего деда Даниила Афтамоновича Якушева и деда своей супруги Петра Алексеевича Тузанкина.

"Миллионы людей вышли сегодня на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной, выразить свое признание и уважение ветеранам, стать частью нескончаемого потока "Бессмертного полка". В 1941 году вся страна – от мала до велика - встала на защиту Родины от страшного и вероломного врага. Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей воины и труженики тыла приближали день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет их подвигов. И все это ради Победы. Ради мирного будущего страны. Ради свободной и счастливой жизни детей и внуков. Ради нас с вами", - подчеркнул Владимир Якушев, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей Тюменской области с Днем Победы.

После завершения шествия "Бессмертного полка" его участники направляются к мемориалам павшим на фронтах Великой Отечественной войны на Исторической площади и на площади Памяти, чтобы возложить цветы к Вечному огню.