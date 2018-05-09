Школьники и педагоги шествуют единым строем по Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Восемьсот школьников, педагогов, руководителей и специалистов департамента образования Тюмени шествуют пятью колоннам по главным улицам областной столицы в День Победы.

Возглавляют колонны пятиклассники Тюменского президентского кадетского училища, а также барабанщики и мажоретки гимназии № 83, рассказали организаторы. "Одна колонна идет впереди всего парада Победы – это наши ребята из школы № 40. С нами же, вместе с департаментом, следуют пять колонн – около восьмисот участников", – пояснила начальник отдела воспитательной работы департамента образования Тюмени Анастасия Абакумова.

В первой колонне департамента образования по маршруту парада следуют руководители ведомства, специалисты и молодые педагоги Тюмени. Во второй колонне идут активисты Российского движения школьников. Традиционно третью колонну возглавляет автомобиль с караулом и с изображением памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны". За ними шествует колонна с медсестрами. "Тюмень в годы Великой Отечественной войны была городом-госпиталем. Эта колонна несет такую символику", - пояснила Анастасия Абакумова.

Далее следует колонна физико-математической школы, а заключает колонна, в которой школьники несут воздушные шары-звезды, призванные стать воздушными салютом Победы.

В строю идет и директор информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых. Она сказала, что для нее День Победы – это особенный праздник еще с детства. Наталья знала, что по отцовской линии два его родных брата воевали на Курской дуге и на Белорусском фронте. Петр Захарович Зарубин 1915 года рождения, пережив ранения, прожил до 90 лет. Его брат Михаил Захарович Зарубин 1926 года рождения еще жив.

"Когда я зашла на сайт проекта "Память народа", я многое узнала о родственниках по линии мамы. Она все время повторяла: "У нас Ванюшка ушел на войну". Его призвали в неполных девятнадцать лет и уже через полгода он погиб: пропал без вести, но мы нашли карту его подвига на сайте. Вводишь фамилию, имя, отчество и примерный год рождения: появляется все – каким военкоматом призывался, где родился. Ввела "Иван Трофимович Екимов" и сразу нашла его, поняла, что это тот самый Ванюшка, о котором так часто говорила мама", - рассказала Наталья Старых.

Ее мама Александра Григорьевна Зарубина с 1938 года рождения – провела военное детство в тылу, в Армизонском районе. Был и голод, и труд за великую Победу. Все военные и тыловые истории передавали в семье из поколения в поколение. "Мои дети воспитаны в духе этих традиций. Они пойдут в строю "Бессмертного полка" и понесут портрет Петра Михайловича Зарубина", - отметила Натальи Старых.

В колонне "Бессмертного полка" идет вместе с родными ученик 9А школы № 25 Тимур Низамов. Во второй мировой войне у него воевали четыре деда. В руках юноши – фото одного из героев. "Я несу фото брата моего деда Вагиза Сераевича Низамова – он был летчиком. Его сбили над Японским морем в 1945 году в Русско-японскую войну. Мой дед много рассказывал о нем. Дома есть архивы, документы, которые мы храним в память о наших героях", - рассказал девятиклассник.

Вера, Юрий и сын Максим Сычёвы всей семьей традиционно проводят 9 мая, шествуя по улицам Тюмени в параде Победы. "Дедушки и бабушки не воевали, но мы каждый год участвуем в параде. Мы должны помнить этот подвиг! И всегда вспоминать, ведь такая же война могла быть и с нами. Мы шествуем в колонне в честь тех, кто защищал Отечество. Здесь глубже чувствуешь переживания других людей, узнаешь истории воевавших. Здесь чувствуешь себя частью чего-то большего и общего, ценного и сильного", - сказал ученик 7Д класса тюменской школы № 22 Максим Сычёв.

Лина Орлова