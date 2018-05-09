Самые юные кадеты президентского училища впервые участвуют в параде Победы в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Пятиклассники Тюменского президентского кадетского училища впервые участвуют в праздничном шествии на параде в честь дня Победы в Тюмени. Ребята очень стараются и хотят проявить себя с лучшей стороны.

Колонну Тюменского президентского кадетского училища возглавляет уроженец Тюмени, генерал-майор Михаил Александрович Логинов - участник боевых действий в Афганистане и Приднестровье, кавалер орденов "Почета", "За личное мужество", "Красной Звезды", "За военные заслуги".

За ним следует знаменная группа, в составе которой – отличники учебы, победители всероссийских олимпиад и конкурсов. В парадных расчетах чеканно шагают все курсы с одиннадцатого по пятый. К участникам парада предъявляются особые требования: хорошая успеваемость, слаженная строевая подготовка и выправка.

Кадеты Тюменского президентского кадетского училища в пятый раз принимают участие в военном параде наравне с курсантами ТВВИКУ и воинскими подразделениями.

9 мая 2014 года они впервые удостоились чести открывать торжественное прохождение военнослужащих тюменского гарнизона, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На параде кадеты шли сразу за ветеранами Великой Отечественной войны.

После этого парада ежегодно барабанщики Тюменского президентского кадетского училища возглавляют торжественное прохождение 9 Мая.