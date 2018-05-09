Тюменцы увидели современную военную технику

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Бронеавтомобили "Тигр", "Рысь" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-82, элементы понтонно-мостового парка на базе автомобилей КамАЗ, машина связи на базе бронетранспортера и военный квадроцикл проехали по Центральной площади Тюмени, завершая торжественное прохождение войск тюменского гарнизона в честь Дня Победы.

Бронеавтомобиль "Тигр" предназначен для перевозки личного состава и грузов по дорогам и бездорожью. Цельнометаллический пятидверный кузов с грузовым отсеком рассчитан на перевозку четырех человек и до 1,5 т груза.

Бронеавтомобиль "Рысь" используется для выполнения служебно-боевых задач в различных родах войск и силовых структурах. На платформе "Рыси" размещаются легкие системы вооружения и связи.

БТР-82 - бронетранспортер, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение в 2013 году. Отличается повышенной живучестью, проходимостью, противоминной стойкостью, надежностью и ресурсом эксплуатации. Бронетранспортер имеет противоосколочную защиту в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. На этой боевой машине установлены цифровая радиостанция с кодированием сигнала и комбинированные приборы наблюдения.

Многофункциональный модульный бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К" в модификации для перевозки личного состава может перевозить до 10 или 16 человек. Высадка десанта может осуществляться как с помощью рампы, так и через дверь. Лоб кабины обладает усиленным бронированием, которое обеспечивает защиту от 30-миллиметровых снарядов. Возможна установка бронещита, закрывающего лобовое стекло.

Связной БТР-149 на базе БТР-82 предназначена для мониторинга обстановки в зоне боевых действий. В состав оборудования входят КВ и УКВ-радиостанции, обеспечивающие конфиденциальность передачи данных и информации. Кроме того, на борту есть персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи. В функции компьютеров входят обработка, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также имеется возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен получать всю необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Речное звено понтонного парка ППС-84 на базе автомобиля КамАЗ предназначено для образования речной части наплавных мостов и паромов. В раскрытом положении оно представляет собой готовый участок моста длиной 7,2 м с шириной проезжей части 6,83 м. Еще один элемент понтонного парка ППС-84 - буксирно-моторный катер БМК-225, транспортируемый на автомобиле КамАЗ. Катер предназначен для буксирования паромов, удержания ленты в створе моста в тех случаях, когда недостаточно моторных звеньев или часть из них выведена из строя. Кроме того, катер используется для борьбы с плавающими минами и диверсантами, ведения разведки водной преграды, аварийно-спасательной службы.

Современный военный квадроцикл STELS ATV 650G GUEPARD предназначен для перевозки личного состава. Уникальные способности квадроциклов незаменимы и при преодолении высот, в том числе - горных массивов с уклонами, близкими к вертикальным. Подъем в горы мотовездеходов в этом случае осуществляется с помощью специального альпинистского снаряжения. Помогает и лебедка, мотор которой можно включать не только вручную, но и удаленно, с помощью пульта управления.

Отметим, что вся участвующая в тюменском параде Победы военная техника предоставлена Тюменским высшим военно-инженерным училищем им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. При обучении курсантов ТВВИКУ используются самые современные образцы боевой техники и вооружения.

Напомним, в 2017 году на базе ТВВИКУ состоялись финалы масштабных армейских соревнований АрМИ-2017 в дисциплинах "Инженерное дело" и "Безопасный маршрут".

"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил. А качественно готовить курсантов можно только на современной учебно-материальной базе", - подчеркнул тогда в беседе с обозревателем "Тюменской линии" выпускник ТВВИКУ, начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Евгений Бабенко