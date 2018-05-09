Участник Парада Победы 1945 года и Герой России возглавили колонну ветеранов на параде в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Большинство ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла наблюдают за парадом Победы в Тюмени с трибун почетных гостей.

Как рассказал председатель совета Тюменской городской организации всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов, в Тюмени проживают чуть более 5 тыс. участников боевых действий и тех, кто ковал победу в тылу, работая на заводах, фабриках и колхозах.

"Уходят ветераны, - сказал он корреспонденту "Тюменской линии". - Нам с каждым годом все труднее удается сформировать семь боевых расчетов, которые выехали на парад на машинах времен Великой Отечественной войны".

Семь таких машин вышло на парад в этом году. В составе расчета головного автомобиля - участник Парада Победы на Красной площади 1945 года, полковник в отставке Михаил Андреевич Никишин и Герой России Павел Павлович Сюткин, который сейчас живет в Сочи и специально прилетел в Тюмень, город своей юности, для участия в параде Победы.

На 2013 год он является последним по дате награждения ветераном Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя России.

Павел Сюткин родился 1 апреля 1922 года в Кировской области. В 1932 году его семья переехала в Тюмень, где он и окончил 10 классов. С 1939 по 1941 годы Павел Сюткин работал матросом рейдового буксира "Орел" Тюменского речного порта и Обь-Енисейской речной экспедиции, с 1941 по 1942 год трудился на тюменском заводе №762 "Механик". В сентябре 1942 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Прошел боевой путь от Брянщины до Восточной Пруссии.

Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но награждение так и не состоялось из-за ошибки в документах. Справедливость восторжествовала через 63 года после окончания войны. Указом президента Российской Федерации от 7 марта 2008 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, полковнику в отставке Павлу Павловичу Сюткину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Борис Олейник