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Парад наследников Победы прошел в Тюменском районе

Общество, 08:21 09 мая 2018

фото: администрация Тюменского района

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Парад наследников Победы состоялся в Тюменском районе в преддверии 9 мая. 

В поселке Боровский в колонне по улице Ленинградской прошли около трех тысяч человек - представители 23 муниципальных образований района, работники АПК и промышленных предприятий, ЖКХ, здравоохранения, отраслей образования, спорта и молодежной политики, культуры, сотрудники прокуратуры и Федеральной налоговой службы, члены Общественной палаты и Совета ветеранов. 

Украшением колонн стали ретро-автомобили военной поры. На платформах грузовых машин были представлены театрализованные инсталляции, напоминающие о событиях военных лет.

С территории Тюменского района ушли на фронт 7 тыс. 374 человека, пишет "Комсомольская правда - Тюмень". 

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# Великая Отечественная война , ветераны , День Победы , Тюменский район

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