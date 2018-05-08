Тюменские ветераны-железнодорожники принимали поздравления

Торжественный митинг с участием ветеранов РЖД. Фото ТРО партии «Единая Россия» Торжественный митинг с участием ветеранов РЖД. Фото ТРО партии «Единая Россия»

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Торжественный митинг с участием ветеранов РЖД состоялся 8 мая у памятника "Железнодорожникам фронта и тыла".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов приветствовал собравшихся и поздравил земляков с 73-й годовщиной Великой Победы.

"День Победы - это великий и самый дорогой для нашего Отечества праздник, праздник для всех нас главный, со слезами на глазах. Тюменские железнодорожники внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вы обеспечивали бесперебойное движение поездов с ранеными и грузами, в железнодорожном депо изготавливали необходимые фронту снаряды. Каждый из вас доблестно выполнял свою работу", - подчеркнул он и пожелал ветеранам здоровья и внимания со стороны близких.

Андрей Артюхов рассказал, что накануне состоялось мероприятие с ветеранами тюменских предприятий. Участники встречи попросили посодействовать в увековечивании памяти о предприятиях и их вкладе в Победу. В сквере Якова Неумоева планируется установить 26 стел высотой 4,5 метра – по числу тюменских предприятий, работавших на обеспечение фронта всем необходимым в 1941-1945 годах.

Заместитель начальника Свердловской железной дороги по тюменскому региону Олег Энгель поблагодарил ветеранов за их труд. "Большое спасибо вам и низкий поклон за ваш подвиг. Особенно приятно находиться около данного памятника и понимать, какой подвиг совершили железнодорожники во время Великой Отечественной войны", - сказал он и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Присоединился к поздравлениям и председатель совета ветеранов Тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолий Штягин. "День Победы для всех нас имеет огромное значение. Он роднит всех общей памятью о наших героях-победителях. И сегодня мы выражаем свою благодарность нашим ветеранам за их боевые и трудовые заслуги", - отметил он.

Митинг продолжился возложением цветов к памятнику, посвященного вкладу железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, и праздничным концертом в ДК "Железнодорожник".

Добавим, в настоящий момент в Тюменском регионе Свердловской железной дороги - 433 труженика тыла, из них 30 участников войны.