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Тюменские участники войны получат выплату ко Дню Победы

Общество, 18:40 08 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Более 270 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов - жители Тюмени в течение мая – июня получат выплату 19 тыс. рублей  вместе с другими пенсионными и социальными выплатами, сообщает управление ПФР по Тюмени. 

Сотрудники ПФР провели предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей из числа инвалидов и участников войны  в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Специально обращаться в территориальный орган ПФР для получения единовременной выплаты не нужно, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

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# Великая Отечественная война , ветераны , выплата

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