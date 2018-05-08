Тюменские участники войны получат выплату ко Дню Победы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Более 270 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов - жители Тюмени в течение мая – июня получат выплату 19 тыс. рублей вместе с другими пенсионными и социальными выплатами, сообщает управление ПФР по Тюмени.

Сотрудники ПФР провели предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей из числа инвалидов и участников войны в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Специально обращаться в территориальный орган ПФР для получения единовременной выплаты не нужно, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.