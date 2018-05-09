Владимир Якушев: День Победы - праздник, который объединяет всех жителей

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День Победы в Великой Отечественной войне - это главный праздник России, который объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов. Об этом, поздравляя ветеранов и жителей Тюменской области с Днем Победы, заявил губернатор Владимир Якушев.

"В этот праздничный день люди целыми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять участие в торжественных шествиях и парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими добрыми помыслами и поступками выражает благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины, сокрушившему фашизм. События, происходящие в мире, красноречиво подтверждают важность и необходимость сохранения всех фактов и памяти о Великой Отечественной войне, которая трагическим эхом отозвалась в судьбе каждой семьи. Это нужно нам, ныне живущим, а главное - будущим поколениям. Чтобы они знали эти страницы истории и стремились не допустить новых глобальных катастроф", - подчеркнул Якушев.

В Тюменской области проживают 11 тыс. 730 ветеранов и вдов погибших участников Великой Отечественной войны, из них 4 тыс. 351 человек - в областном центре. Обращаясь к ним Владимир Якушев от имени всех граждан выразил признательность за их подвиги: военные и трудовые, за стойкость и мужество, проявленные на полях сражений и в тылу.

"Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу мудрость и неравнодушие. Низкий Вам поклон за мужество, стойкость и верность Отечеству! Своими делами, жизненным примером вы передали нам любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться Победы! Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечественной войны, вместе строим будущее нашего государства, защищаем его интересы и честь. В этом наша сила и правда. Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем жителям региона - мирного неба над головой, счастья и благополучия, веры в себя и в Россию! С Днем Победы!", - отметил он.