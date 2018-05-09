"Бессмертный полк" шагает по Тюмени под живую музыку

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Шествие "Бессмертного полка" в Тюмени впервые проходит не под фонограмму, а под живую музыку в исполнении духовых оркестров.

"В прошлые годы военный оркестр покидал Центральную площадь после завершения торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона. Сегодня впервые в истории города мы вместе с музыкантами оркестра "Золотая труба" сопровождаем шествие колонны "Бессмертного полка". На других этапах шествия прозвучит музыка в исполнении оркестра ГУ МЧС РФ по Тюменской области и муниципального духового оркестра", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" дирижер военного оркестра ТВВИКУ подполковник Тимур Бахров.

Кроме того, во время шествия "Бессмертного полка" на Центральной площади Тюмени под аккомпанемент военного оркестра прозвучали песни в исполнении солистов Мансура Кабирова, Сергея Дьяконова-Дьяченко, Александра Петрова и Анатолия Синявского.

"Мы выбрали наиболее яркие песни, посвященные "Бессмертному полку". Живая музыка и голоса наших солистов сделали шествие еще более человечным и душевным. Мы играли с большим воодушевлением, ведь День Победы - наш главный праздник", - подчеркнул Тимур Бахров. Музыка в исполнении духовых оркестров особенно радует ветеранов войны и труда - порой до слез.

"В те годы, когда наши ветераны были юношами и девушками, духовые оркестры играли везде - на каждом празднике, на танцплощадках в парках культуры и отдыха. Сегодня мы очень рады, что смогли порадовать ветеранов, напомнить им об их молодости. Сейчас Россия переживает период возрождения духовой музыки. Например, наш оркестр выступает в тюменских школах и даже в детских садах. Я очень надеюсь, что таким образом мы привлечем талантливую молодежь, воспитаем себе достойную смену", - отметил тюменский военный дирижер.

Евгений Бабенко