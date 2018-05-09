Рядовые "Бессмертного полка": Александр Торопов и Владимир Горбунов

Фото moypolk.ru Фото moypolk.ru

Далее в сюжете Владимир Якушев: мы должны равняться на свершения наших отцов и дедов

Младший сержант Горбунов Владимир Яковлевич был призван в Красную Армию с 8 июня 1943 года. На фронт он ушел из села Козлово Чашинского района Курганской области в 25 лет. Служил машинистом дорожных машин 21 отдельного парка инженерных машин, воевал на Брянском, Втором Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах.

Приказом войскам Первого Белорусского фронта №543/Н от 24 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество бойца наградили медалью "За боевые заслуги". До этого он уже получал нагрудный знак "Отличный сапер".

В наградном листе от 27 февраля 1945 года указано, что при постройке мостов и заготовке элементов для них через реки Бзура и Варта в Польше младший сержант Горбунов проявил трудовой подвиг и мужество, отдавая все свои силы для досрочного окончания задания командования. В трудных условиях реки в ледоход, весь обледеневший, он продолжал работу по установке и забивке свай, благодаря чему не только обеспечил прохождение армии, но и вдохновил бойцов на подвиг.

Тюменка Дарья Казакова, правнучка ветерана, никогда не знала лично своего героического предка, но слышала рассказы о нем от дедушки, Александра Владимировича Горбунова.

"По словам дедушки, Владимир Яковлевич вернулся после войны в родное село и продолжил работать с машинами, только уже мирными, конечно. К сожалению, стояние в ледяной воде сказалось на его здоровье: прадед до самой смерти испытывал боли в ногах. О войне он почти не рассказывал, не любил эту тему, и орденом никогда не кичился, когда вернулся домой - отдал его детям как игрушку, и со временем награда потерялась", - рассказала Дарья.

Второй ее прадед, Торопов Александр Андриянович, не вернулся с войны. Уроженец Чашинского района Курганской области был призван в армию 25 июля 1941 года в возрасте 30 лет. В должности рядового снайпером участвовал в Сталинградской битве. Последнее письмо от него пришло жене, Тороповой Екатерине Григорьевне, 25 июля 1942 года.

В донесении послевоенного периода от 2 апреля 1947 года значится пропавшим без вести. Благодаря базам данных, размещенных в интернете, несколько лет назад семье удалось узнать его судьбу. Александр Торопов попал в концлагерь Шталаг VIII F (318) в Ламсдорфе, ныне польском городе Ламбиновице. Лагерь существовал с июля 1941 до марта 1945 года и получил прозвище Russenlager, то есть русский лагерь - за особо зверское отношение к советским солдатам.

По информации с официального сайта польского музея военнопленных, из 180-200 тысяч узников, которые побывали в лагере за время войны, умерло около 40 тысяч. Поздней весной 1941 года была отведена территория под лагерные постройки, но строительные работы так и не были начаты. Пленные красноармейцы, которые привозились сюда с июля 1941 года, содержались под открытым небом. Только осенью началось строительство жилых бараков. Поскольку его не закончили до прихода зимы, заключенные были вынуждены спасаться от холода в вырытых самими узниками земляных ямах.

"Когда узнала о том, где погиб прадед, сразу начала изучать информацию об этом концлагере. Это очень тяжело и страшно, сразу начинаешь думать о том, каково ему было там... Но конечно, представить этот ад нереально. Даже современные фотографии полуразрушенных построек и мемориалов там вселяют ужас. Очень надеюсь в ближайшие годы попасть на территорию бывшего Шталага 318, чтобы почтить память прадедушки", - сообщила Дарья.