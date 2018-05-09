Владимир Якушев: мы должны равняться на свершения наших отцов и дедов

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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День Победы - олицетворение чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества нашего народа. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей региона с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Этот праздник дорог всем нам. Миллионы людей вышли сегодня на улицы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной, выразить свое признание и уважение ветеранам, стать частью нескончаемого потока "Бессмертного полка". В 1941 году вся страна – от мала до велика - встала на защиту Родины от страшного и вероломного врага. Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей воины и труженики тыла приближали день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет их подвигов. За каждым из них - судьбы сильных, стойких и мужественных людей. Они закрывали своими телами амбразуры вражеских дотов. Шли на таран. Бесстрашно бросались в атаку под смертельным огнем. А в тылу работа кипела круглые сутки. И все это ради Победы. Ради мирного будущего страны. Ради свободной и счастливой жизни детей и внуков. Ради нас с вами", - подчеркнул Владимир Якушев.

Тюменцы самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной, внесли неоценимый вклад в Победу над врагом, заявил глава региона.

"Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, кто пал смертью храбрых за свободу и независимость Родины. Тюменцы трудились на фабриках и заводах, работали в полях. Выхаживали раненых в госпиталях, заботились об эвакуированных детях. Каждый вносил свой вклад в общее дело. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за проявленный героизм и мужество. Ваш воинский и трудовой подвиг навсегда останется в памяти последующих поколений", - обратился Владимир Якушев к собравшимся на Центральной площади Тюмени ветеранам войны и труда.

"К сожалению, человечество быстро забывает уроки прошлого. Вновь предпринимаются попытки уменьшить или даже принизить великую Победу над фашизмом, оболгать или перевернуть факты. А в некоторых странах опустились до того, что стали возрождать нацистскую идеологию, а фашистских преступников превращать в героев. Поэтому так важно уберечь историю от фальсификаций, сохранить правду о войне и героизме советского народа, сберечь и передать следующим поколениям память о павших героях, о ратном и трудовом подвиге наших соотечественников, отстоявших Родину во имя мирной жизни. В этом заключается и наша ответственность перед будущими поколениями, о которой говорит президент Владимир Путин. В наших поступках мы должны равняться на свершения наших отцов и дедов. Так, как они, достойно идти к поставленным целям, добиваться большего, чем мы уже добились и достигли, нацеливает нас глава государства", - отметил губернатор.

От имени всех тюменцев Владимир Якушев выразил ветеранам искреннюю признательность и благодарность за героизм, за мир, свободу и независимость нашей Родины.

"Восхищает и вызывает уважение ваш характер, внутренний стержень, стремление всегда быть полезными своей стране. Ваша жизнь - пример внутренней силы, великой доблести и славы. Крепкого вам здоровья, долголетия, душевного тепла, благополучия и мирного неба", - обратился глава региона к фронтовикам и труженикам тыла.

В наших городах и селах всегда горит Вечный огонь как символ и напоминание о прошедшей войне, сказал Владимир Якушев.

"Пусть его пламя живет в сердце каждого из нас. Не гаснет, а придает нам сил и энергии для новых побед и свершений на благо Отечества. Мы ставим перед собой великие цели и знаем, что обязательно добьемся успеха. Залог тому - наша общая вера в Россию, готовность приложить все силы для ее процветания. Благодаря труду жителей области наш регион динамично развивается, движется вперед. Мы строим достойное будущее для каждой семьи, для каждого человека. Мы - одна команда, и когда дружно беремся за дело, у нас все получается. Пусть слова "патриотизм", "гражданский долг", "Родина" будут так же дороги и священны для нас, как и для наших ветеранов. Желаю вам мира, добра, благополучия, новых побед на благо нашей великой страны. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Вечная память тем, кто не вернулся с войны! Слава народу победителю! С праздником! С Днем Победы!", - обратился Владимир Якушев к жителям Тюменской области.