Масштабную копию знамени Победы доверили лучшим юнармейцам Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Знамя Победы доверили лучшим юнармейцам Тюмени.

Парад Победы в Тюмени традиционно начался с прохождения войск тюменского гарнизона. Впереди колонны масштабную копию знамени Победы несут лучшие юнармейцы. В этом году Детский морской центр "Алый парус", как рассказали "Тюменской линии" в администрации Тюмени, впервые сформировал восемь отрядов юнармейцев, и копию знамени Победы понесут его лучшие воспитанники.

Среди тех, кто несет знамя, юнармеец Анастасия Ефремова, воспитанница "Алого паруса". Свои достижения она посвятила своему прадеду Петру Александровичу Плесовских, призванному в июле 1942 года в пехотный полк № 2062, дослужившегося до звания старшины и пропавшего без вести в марте 1943 года. Юнармеец Андрей Тюстин свои победы посвятил прадеду, рядовому горно-стрелкового батальона Отдельной Печегской бригады Андрею Максимовичу Китанову, погибшему в 1945 в Польше.

У каждого в этом строю своя история – своя связующая нить.

А юная воспитанница центра, тюменка Маша Перфильева, сегодня впервые примет участие в параде Победы в Москве. Это — награда за первое место по стрельбе из малокалиберной винтовке на Всероссийском форуме "Я — юнармия".

Тюмень стала одним из 150 городов, через которые в 2016 году прошел маршрут автопробега "Звезда нашей Великой Победы". Смысл этой акции заключался в том, что из пяти городов страны одновременно стартовали пять автомобильных колонн, которые проследовали по маршрутам: Севастополь – Москва, Брест – Москва, Дербент – Москва, Архангельск – Москва, остров Русский – Москва. Эти маршруты символизировали пять лучей одной звезды – символа Великой Победы. Во главе каждой колонны шел ретро-автомобиль марки "Победа". Каждому из 150 городов были переданы масштабные копии знамени Победы, чтобы в День Победы жители этих городов смогли пронести их в рядах "Бессмертного полка". Маршрут акции охватил населенные пункты не только России, но и Беларуси, Абхазии, Китая.

Борис Олейник