Рядовые "Бессмертного полка": Иван Макушин

Иван Макушин. Фото Натальи Рагозиной Иван Макушин. Фото Натальи Рагозиной

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В колонне "Бессмертного полка" портрет своего деда Ивана Михайловича Макушина несет его внучка Наталья Рагозина. Она рассказала историю о том, как деда призвали на войну и как он пропал без вести.

"В каждой семье есть тот человек, который прошел через все ужасы войны и которому мы благодарны за спасение. Нет семей, которых бы не коснулась эта страшная война", - считает Наталья.

В их семье тоже был такой человек - дедушка Иван Михайлович Макушин, уроженец Омской области Ишимского района д. Воронино. Родился он в 1906 году в крестьянской семье. У его отца Михаила Яковлевича и матери Капитолины Филипповны было двое детей: Иван и Николай, при родах третьего ребенка мать умерла вместе с младенцем и детей воспитывал отец. Дед Иван Макушин был предприимчивым человеком, хорошим рыбаком и охотником, работать с малолетства приходилось ему много.

Позже он женился на Наталье Степановне Русаковой, у них было трое детей: Елена, Тамара и младший сын Евгений, он родился в июле 1941 года, а в августе Михаил Макушин ушел на фронт. Воевал он в 627829 "Б" воинской части на линии Калининского фронта на северо-западном направлении от Москвы, действуя против сил немецкой группы армий "Центр". Задача фронта была очистить от войск противника район Калинина и ликвидировать попытки противника обойти Москву с севера. Войска, на основе которых был сформирован фронт, участвовали в обороне Калинина. Шли тяжелые бои, город потеряли, но нанесли поражение вражеской группировке, прорвавшейся от Калинина в направлении Торжка, не дав немцам продвинуться вперед. В сентябре 1941 года от дедушки пришло письмо. Больше вестей от него не было. А в январе 1942 года бабушка получила похоронку, где было написано, что ее муж, Иван Михайлович Макушин, пропал без вести.

"Моя мама Елена Ивановна Макушина всегда вспоминала тот момент, когда мужчин из деревни призвали на фронт и всех повезли до железнодорожной станции на телегах. Она долго бежала за телегой и плакала. Дед несколько раз спрыгивал с телеги и уговаривал вернуться ее домой, говорил, что обязательно вернется живым. Она говорила, что если бы отец вернулся живым с войны, то они бы жили богато, потому что он был хозяйственным, умел много чего делать", - отметила Наталья.

Его родного брата Николая Михайловича Макушина призвали на фронт позже, потому что он работал в колхозе трактористом. Он прошел всю войну и вернулся домой живым.

"Я с трепетом вновь пересматриваю семейный архив моей мамы. Помню его с детства, но почему-то раньше, наверное, в силу возраста, я не так это понимала и воспринимала, как сейчас. Жалею, что не расспрашивала бабушку и маму подробнее. Наши деды выиграли эту страшную войну, восстановили разрушенное хозяйство, создали могучее государство, против которого никто не осмелился начать большую войну. Наша задача - помнить эти подвиги и пронести их через годы. Огромное им за это спасибо и низкий поклон!", - заключила Наталья Рагозина.

Ирина Шемякина