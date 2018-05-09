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Рядовые "Бессмертного полка": Иван Шипачев

Общество, 11:10 09 мая 2018

Иван Шипачев. фото ИА "Тюменская линия"

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Иван Павлович Шипачев погиб в боях за Сталинград и до сих пор его близким неизвестны обстоятельства гибели, и место его захоронения. 

С портретом прадеда в колонне "Бессмертного полка" на параде в Тюмени идет правнучка Елена. 

"Самая масштабная и кровавая за всю историю человечества Сталинградская битва привела к коренному перелому в ходе войны. Это был важный шаг в победном марше советской армии, в освобождении оккупированной гитлеровцами территории нашей страны и стран Европы. И в этом тоже есть заслуга моего прадедушки", - отметила она.

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война , Иван Шипачев , парад Победы

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