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В Тюмени из пожара спасли пять человек

Происшествия, 20:48 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек, из них трое детей, спасли из пожара в многоквартирном доме по ул. Одесской в Тюмени 18 мая. Всего эвакуировали 25 жильцов, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На место вызова привлекались 15 единиц техники и 48 человек личного состава. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Предварительно есть трое пострадавших.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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