В Тюмени из пожара спасли пять человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек, из них трое детей, спасли из пожара в многоквартирном доме по ул. Одесской в Тюмени 18 мая. Всего эвакуировали 25 жильцов, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На место вызова привлекались 15 единиц техники и 48 человек личного состава. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Предварительно есть трое пострадавших.